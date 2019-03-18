18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Anma Günü

Sandıklı Halk Kütüphanesinde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Anma Günü" nedeni ile kitap sergisi açıldı.

Sandıklı Halk Kütüphanesinde "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Anma Günü" nedeni ile kitap sergisi açıldı.



İlçe Halk Kütüphanesinde gün boyu açık kalacak sergide, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi konulu 100'e yakın kitap yer alıyor.



Sergi, öğrenci ve vatandaşlardan büyük ilgi görürken, kütüphane yetkilileri düzenledikleri sergi ile şehitleri hatırlatmanın yanında bu çok önemli gün ile ilgili yayımlanmış kitapları tanıtmak istediklerini belirtti.

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