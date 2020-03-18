18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


İscehisar Kaymakamlığı ve İscehisar Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşma ile sona erdi.


Törene, İscehisar İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkan Yardımcısı Nurullah Mardin ve ilçe protokolü katıldı. İlçede yapılması planlanan diğer törenler ise Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. - AFYONKARAHİSAR

Çanakkale Zaferi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Boyner, YKM ve Mavi, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]