'18 Mart Çanakkale Şehitleri' için okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı - Son Dakika

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği'nde, '18 Mart Çanakkale Şehitleri' için okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Yıldırım, dernek binasında günün anlam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Rabbimiz bu topraklardan başlamak üzere yeniden Türk İslam birliğini kurulmasını bize nasip etsin. Ecdadımız, bu topraklardan sözün bittiği yerden küllerinden doğarak tekrar bir millet olma bilinci ile, Çanakkale'de Gelibolu'da birçok cephede savaşarak var olma mücadelesi vermiştir. Bizim de onlara karşı sorumluluğumuz var. Günümüzde Çanakkale Şehitleriyle ilgisi olmayan yoktur. Herkesin bir atası muhakkak Çanakkale'de şehit olmuştur. Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz da vardır. 'Komutanım tüfeğimin tetiği basmıyor' diyen asker ile, 'Oğlum tüfeğin tetiğinde problem yok, senin parmağın kopmuş diyen komutan ile, kendi şehit olup düştüğü halde sancağı düşürmeyen bir milletin evladıyız. Eğer dünyaya tekrar hakimiyet kuracaksak bu şuuru bu bilinci aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi.

Programın sonunda; '18 Mart Çanakkale Şehitleri' için okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı. Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Mustafa Yıldırım'a teşekkür belgesi taktim etti. - ESKİŞEHİR