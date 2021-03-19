18 Mart Çanakkale şehitleri KKTC'de törenle anıldı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale şehitleri KKTC'de törenle anıldı

19.03.2021 00:57
18 Mart Çanakkale şehitleri KKTC'de törenle anıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü için tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü için tören düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı. Girne Boğaz Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü için düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra Bakanlar, Milletvekilleri, siyasi parti, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri ile askeri erkan da katıldı.

Protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Anıtkabir'e konulmak üzere Boğaz Şehitliği'nden alınan, Türk ve KKTC bayrağına sarılı toprağı Büyükelçi Başçeri'ye sundu. Başçeri de toprağı öpüp başına koyarak teslim aldı. Törenin ardından da şehitliğe karanfiller bırakıldı.

"Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır"

Boğaz Şehitliği Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, deftere şunları yazdı:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı, Türk askerinin büyük bir kahramanlık ve destansı bir direnişle gerçekleştirdiği 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümündeyiz. Bu büyük zafer, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, dünya ulusları ile mazlum halklara ilham kaynağı olurken, Türk ulusunun esir edilemeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını göstermiştir. 'Çanakkale Geçilmez' söylemi sadece bir söylem değil, Türk direnişinin, vatan, özgürlük ve bağımsızlık sevdasının ifadesidir. Bu zafer ve bu söylem, Kıbrıs Türk halkının da hala devam etmekte olan mücadelesinde en büyük güç ve ilham kaynağıdır. Özgürlük, bağımsızlık ve vatan uğruna toprağa düşen ve burada kucak kucağa yatan Mehmetçik ile Mücahitlerimiz, direnişimizin ve Anavatan Türkiye ile sarsılmaz bağlarımızın simgesidir. Burada yatan şehitlerimiz bizim ve Türk ulusunun evlatlarıdır. Onlar sadece bu toprakta değil, Kıbrıs Türk halkının bağrında yatmaktadır. Sonsuza kadar da bu böyle olacaktır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." - GİRNE

Çanakkale, 18 mart, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale şehitleri KKTC'de törenle anıldı - Son Dakika


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