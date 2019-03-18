Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Başladı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Başladı

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası başladı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Başladı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk günü Yıldızlar kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde 21 kız takımı ve 19 erkek takımından 160 sporcunun ter döktüğü müsabakalar yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

Turnuva yarın Gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla son bulacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvasına katılan sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

Çanakkale, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]