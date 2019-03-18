18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası Başladı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası başladı.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk günü Yıldızlar kategorisinde yapılan birbirinden heyecanlı maçlara sahne oluyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde 21 kız takımı ve 19 erkek takımından 160 sporcunun ter döktüğü müsabakalar yoğunluğuyla dikkat çekiyor.



Turnuva yarın Gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla son bulacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Dart Turnuvasına katılan sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

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