Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programına Büyük İlgi

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programına Büyük İlgi

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programa büyük ilgi gösterildi.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programına Büyük İlgi, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı programa büyük ilgi gösterildi.

Develi Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma gününde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir program düzenledi. Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan programda öğrencilerin sergilediği oratoryo, okudukları şiirler ve tiyatro gösterisi, salondakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Program sonunda 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Anadolu Lisesi, Çanakkale, Güncel
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