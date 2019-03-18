Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı

8 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah şehitlikte yapılan törenin ardından Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan görkemli program izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle program hazırlandı. Kırklareli protokolünün katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Sonrasında ise Çanakkale Zaferi'nin destansı hikayesi öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ile anlatıldı.

İzleyenler tarafından tam not olan programın sonunda hoşaf dağıtıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı! Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 14:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi Kırklareli'nde Coşkuyla Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]