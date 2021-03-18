18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

18.03.2021 10:49

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video ÇANAKKALE (İHA)- 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video ÇANAKKALE (İHA)- 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gönüllü Turizm Elçisi Nisa Turan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Şehitliği'nde hazırladığı video büyük beğeni topladı. Çanakkale şiirinin okuduğu vido izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan çekilen görüntüleri binlerce beğeni aldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video - Son Dakika


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