18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerle Kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı anma törenleri Kuşadası'nda büyük bir coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi kadar dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş, tarihin akışı üzerinde Türk Milleti için belirleyici bir rol oynaması açısından büyük bir önem taşımıştır. Millet olma şuurunun tohumlarının atılarak, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan, bir prestij ve azmin mücadelesi de olan Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı'nın en önemli ve hassas bölümünü de oluşturur. Çanakkale Savaşı, ordumuzu zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçeğini ortaya çıkartmıştır. Mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vererek bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerim, dünyada eşi benzeri olmayan bir destek yazmıştır. Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere çok iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize bir borcumuz olduğu gibi geleceğimizin de bir teminatıdır" dedi.