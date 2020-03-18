18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Arguvan'da da kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Arguvan'da da kutlandı - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Arguvan'da da kutlandı

6 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Arguvan'da da kutlandı, System.String[]

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.


Atatürk Anıtında saat 09.00'da düzenlenen çelenk sunma programına İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş ve bazı daire müdürleri katıldı. Daha sonra Kaymakam Abdullah Şahin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle anmaktayız. Ruhları şad olsun" dedi. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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