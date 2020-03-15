18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası

12 dakika önce

Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Konak Meydanı'nda üzüm hoşafı dağıttı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası, System.String[]

Saadet Partisi İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Konak Meydanı'nda üzüm hoşafı dağıttı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin günlük karavanası olan üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menü İzmirlilere sunuldu.

Anma etkinliği kapsamında performans sanatçısı Umutcan Koçyiğit, canlı heykel olarak Seyit Onbaşı'yı canlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Hazırbulan, kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tu¨m s¸ehitleri rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Türk milletinin diriliş destanının anlatmak üzere etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Hazırbulan, "O gu¨nleri bir nebze de olsa anlamak ve yas¸amak

adına bir farkındalık olus¸turmak istedik. C¸anakkale menu¨su¨ olan u¨zu¨m hos¸afı ve ekmek ikram ediyoruz. Bu

zaferin ac¸lıkla ve sefaletle, silah yoklugˆunda bu¨yu¨k zorluklarla ama nasıl bir iman gu¨cu¨yle kazanıldıgˆını

du¨s¸u¨nmeliyiz. Kahraman Mehmetc¸igˆimizin 'C¸anakkale gec¸ilmez' deyip vatan ugˆruna canını hic¸e sayarak

verdigˆi mu¨cadele, yazdıgˆı destan ve ortaya koydugˆu ruh asla unutulmadı, unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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