Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

21 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Sivas Valisi Salih Ayhan: "Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini görmüş vaziyetteyiz.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
Sivas Valisi Salih Ayhan: "Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini görmüş vaziyetteyiz."

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Zeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile Sivas'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak bugün kortej yürüyüşü oluşturuldu. Sivas Gar'ı önünde şehitler için toplanan kabalalık İstasyon caddesi üzerinden Tarihi Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün tamamlandığı Tarihi Kent Meydanı'nda bir konuşma yapan Vali Ayhan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Bu gün bir yürüyüş yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Her yıl bu duyarlılığı Sivaslılar gönülden, yürükten göstermektedir. Ama bu yıl biraz daha anlamı var. Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini görmüş vaziyetteyiz. Öncelikle bu Müslüman din kardeşlerime rabbimizden rahmet diliyorum. Sivas meydanından, yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Çanakkale ruhunu unutmamamız lazım. Çanakkale ruhunu yüz yıllar sonra hissetmemiz lazım. Bu duyarlılığı göstermemiz lazım."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:10 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 21:31:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]