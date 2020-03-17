18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin vatan ve milletin bağımsızlığı için yurdun dört bir yanından gelerek; geri dönmeyi asla düşünmeyenlerin yazdığı bir destan olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nde, ecdadın, dönemin en modern ordularını dize getirerek yedi düvele meydan okuduğunu ifade eden Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Ailelerini geride bırakarak cepheye koşan kahramanlarımız, varını yoğunu ortaya koyarak, donanım ve imkan yönünden güçlü olan ordulara karşı göğsünü siper etmiştir. Tarihin hiç bir döneminde esaret altında yaşamayan ve birçok devlet ve imparatorluklar kuran Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir' sözünü şiar edinerek tarihin akışını değiştiren bir zaferi bugün kazanmıştır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her daim milletimizin gönlünde yer alan aziz şehitlerimizi yad etmek açısından önemli bir gündür.

Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin manevi değerlerinin, birlik ve beraberliğinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca kanıtlamışlardır. Uğrunda büyük bedeller ödenen aziz vatanımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere kutsal bir emanetidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.Ruhları şad, mekanları cennet olsun."