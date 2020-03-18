18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir İlçesi Kaymakamı Aydın Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi 105. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaymakam Erdoğan, "Bugün, Türk tarihinin şeref sayfalarından ve dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl dönümünü kutluyoruz." diyerek başladığı mesajımı devamında şunlara yer verdi:

"19 Şubat 1915 tarihinde başlayan, vatanın, milletin bekası için topyekün, tek vücut tek yürek mücadele verdiğimiz Çanakkale Savaşı, tüm zorluklara rağmen azim, karalılık ve mücadeleci ruh ile zaferle sonuçlanmış, tarihe Çanakkale Geçilmez" sözünü yazdırmıştır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı vesilesi ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehadet mertebesine eren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."