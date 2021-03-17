18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17.03.2021 14:33
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nde düşmanı bile hayran bırakacak kahramanlıkların sergilendiğini belirtti.

Şanlı ecdadın hiç bir zaman geri dönmeyi düşünmeyerek Çanakkale Zaferi'ni kazandığını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki Çanakkale, 57. Alay'dır. Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı mermidir Çanakkale. Mustafa Kemal'in Anafartalar'da kalbinin üstünde bulunan cep saatinin kurşunu yavaşlatması sayesinde hayata tutunduğu savaştır. Çanakkale dünyanın en güçlü donanmalarını bozguna uğratan Nusret Mayın Gemisi'dir. Çanakkale, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır, Zeynep Mido Çavuş'tur. Çanakkale, parmağının koptuğunu bile hissetmeyip, 'komutanım tetik basmıyor' diyen yiğittir. Çanakkale, içimizi yakan barut kokusu göğsümüzü kabartan zafer coşkusudur. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın da kıvılcımını yakan, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır.

Çanakkale'yi geçilmez kılan hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip vatan ve bayrağına sahip çıkan başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösteren önemli unsur olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Türkiye tarihi kadar dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Pekcanlı, şunları kaydetti:

"O siperlerin büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'de koyun koyuna yatan farklı milletlerden pek çok askere 'Artık onlar bizim evlatlarımızdır' diyerek sahip çıkması Çanakkale'de bir milletin dünyaya kafa tutmasının ötesinde bir insanlık savaşı verildiğini göstermiştir. 18 Mart 1915'te Çanakkale zaferini kazandıran ruhla, Türk milletinin gücü, vatanseverliği, fedakarlığı ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancı bir kez daha teyit edilmiştir."

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirten Pekcanlı, şehit ve gazileri minnet ve şükranla andığını ifade etti.

AGD Edirne Şube Başkanı İriş

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, Çanakkale'de Türk milletinin büyük bir zafer elde ettiğini belirtti.

Şehit ve gazileri saygı ve rahmetle yad ettiklerini aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Tarihin sadece anmak için olmadığını anlamak ve ders çıkarmak için var olduğunu kavramımız gerekir. Çanakkale Zaferi'nden alınması gereken en önemli ders ise; birlik ve beraberliğimizdir. Bundan 106 yıl önce Çanakkale'de ortaya konan kardeşlik iklimini, bütün coğrafyaya yayacak şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel, bozamayacağımız hiçbir oyun yoktur."

ETB Başkanı Öztürk ve Meclis Başkanı Canım

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutlamanın onurunun yaşandığını belirten Öztürk ve Canım'ın ortak mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart, aynı zamanda aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Şehitleri Anma Günü' olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Bu vesile ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz."

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Kaya

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında Çanakkale'de Türk milletinin büyük bir destan yazdığını belirtti.

Çanakkale'de birlik ve beraberlik içinde büyük bir mücadele verildiğini anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz, 18 Mart Zaferi'ni örnek alarak birlik ve beraberliğimizi korur, emperyalist Batı ile değil 2 milyarlık İslam alemi ile birlik oluşturursak o zaman yeni bir dünya kurulur. İnsanlık huzur ve saadete erer. 18 Mart Zaferi'nin 106. yılı vesilesiyle başta 250 bin şehidimiz olmak üzere bu vatan, din ve millet uğrunda mücadele veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 18 Mart'ın Türk tarihinde, askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir. Bugün, ülkemizin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Destanı'nın 106. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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