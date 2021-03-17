18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17.03.2021 15:51
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, şanlı Türk ordusunun vatan topraklarını korumak ve savunmak için vatan ve mukaddesat uğrunda on binlerce şehit vererek elde ettiği Çanakkale Zaferi'nin aziz milletin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımın simgesi olduğunu belirtti.

Canalp, bugün ay yıldızlı bayrağın altında huzur ve güven içinde yaşanmasını sağlayan, cumhuriyetin mimarı yüce ecdadın en güzel eserlerinden olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını aktardı.

Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda 'Çanakkale geçilmez' diyerek, 18 Mart 1915 tarihinde zaferle taçlandırdığı Çanakkale Savaşı'nı milletin yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından olduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Kahraman askerlerimizin inanç ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, Kurtuluş Savaşı'na giden yolda en büyük gücümüz olmuştur. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek, Çanakkale'de, ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden, Çanakkale Zaferi'ni şanlı tarihimize altın harflerle yazdıran yüzbinlerce kahraman asla unutulmayacaktır. Millet olarak bizler kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan ve bizlere emanet eden şehitlerimizin emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha yükseklere taşımak için bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve tüm vatan sathında şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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