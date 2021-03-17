18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17.03.2021 16:51
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma...

AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin diriliş destanı, vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adı olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Yüce Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olan Çanakkale Savaşı; Cumhuriyet tarihimizin ölümsüz örnekleri ile hepimize yeni ufuklar açan, yarınlar için umut veren bir zaferdir.Bizler, Çanakkale Zaferinin bir kez daha gurur ve şerefle anıyor ve kutluyorken; geçmişten aldığımız bu şanlı bayrağı yarınlara taşımanın gurur verici mücadelesini asla bırakmamız ve bu değerleri unutmamamız gerekiyor."

Fendoğlu ise Çanakkale Zaferi'nin Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri baştan ayağa yenileyen stratejik bir diriliş olduğunu aktardı.

Çanakkale'nin bir milletin hikayesi, istiklalden istikbale uzanan, binlerce yıllık mazisinin verdiği şuur ve iradesi olduğuna işaret eden Fendoğlu, "Çanakkale Türk milletinin mücadelesidir, 7'sinden 70'ine. Bir sancağın yükselişidir, yıldızlardan, hilale.Bu vesileyle Çanakkale'de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Cumhuriyet'in yolunu açan, Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen tüm kahramanlarımızı rahmet minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Çanakkale'nin Türk milletinin vatan uğruna gözünü hiç kırpmadan şehadete yürüyüş destanının adı olduğunu işaret ederek, şu ifadeleri kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, Türk milletine yeniden özgüven ve milli şuur kazandıran bir zafer olmuştur. Çanakkale'nin değişik cephelerinde savaşan kahraman vatan evlatları, buranın son kale olduğunu, Çanakkale'nin düşmesinin bir tarihin yok olması anlamına geldiğinin bilincindeydiler. İşte bu manevi iklime bürünmüş askerlerimiz, düşmanlarının sahip olduğu üstün silah ve mühimmatlara rağmen pes etmemiş, komutanlarımızın da başarılı yönlendirmeleri ile Çanakkale'yi geçilmez kılmışlardır."

Sadıkoğlu ise Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zaferle bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını tüm dünyaya en açık şekilde verdiğini belirtti.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan da Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık adına geri dönmeyi asla düşünmeyen kahraman askerlerin tarihe attığı en büyük imza olduğunu kaydetti.

Selahattin Gürkan, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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