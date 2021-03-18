18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 10:05
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilmez mesajında, tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, vatan toprağı için canlarını feda eden şehitleri anmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini vurgulayan Bilmez, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 106 yıl önce bugün, dünya tarihinden silinmeyecek bir büyük destan yazdığını aktardı.

19 Şubat 1915'te başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı'nın, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi, düşmana "Çanakkale Geçilmez!" gerçeğini kabul ettirdiği bir zafer olduğunu ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal topraklarını bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Emniyet Müdürü Karabağ ise Çanakkale Zaferi'nin, bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Vatan ve bağımsızlık aşkıyla, tarihe altın harflerle nakşedilen destansı mücadelenin, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Karabağ, şöyle devam etti:

"Bir an bile tereddütte kapılmadan, canlarını seve seve feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur. Aziz şehitlerimizden aldığımız ilhamla, aynı şuur ve inançla, mukaddes emanetinizi daha yükseklere taşıma gayreti verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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