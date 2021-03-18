Son dakika haberleri... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ve Kandıra ilçelerinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Karamürsel Kaymakamlığı, Jandarma Komutanlığı, Karamürsel Belediye Başkanlığı ve şehit aileleri adına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan Han, günün ve anlamını belirten konuşma yaptı.

Daha sonra Karamürsel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve şiir okundu.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Sefa Mete, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, Karamürsel Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yaşar Özkut, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törenlerin ardından İlçe Müftülüğü tarafından Karamürsel Merkez Yeni Camiinde şehitler için mevlit okundu.

Kandıra

Kandıra'daki program, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Namazgah Kültür Merkezinde devam eden programda, şehitler için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerle sona erdi.

Programa, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Dombaycı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.