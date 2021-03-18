18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Özalp Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, çelenk sunuma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesinde Şehit Abdulhalık Araz anısına yapılan şehitlik bölümünün açılışı yapıldı.

Açılış kurdelesini İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan ve şehit ailesi birlikte kesti. Daha sonra Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi. Şarkıların seslendirildiği ve şiirlerin okunduğu programa Kaymakam Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ufuk Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Bayram Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - VAN