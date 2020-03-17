18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, vatan uğruna yüksek irade ve sarsılmaz inançla tüm dünyaya meydan okuyan şehitleri, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bir kez daha anıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği, ecdadın omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin destanı olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, 18 Mart'ta 'Çanakkale geçilmez' diyerek vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet uğruna tüm dünyaya meydan okumuş, bir milletin yeniden varoluş ve diriliş destanı olan Çanakkale destanını yazmıştır. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek. Çanakkale'de tüm imkansızlıklara rağmen, vatanın her köşesinden evlatlarımız, milli ve manevi değerlerimiz için hayatını ortaya koyarak bizleri yeryüzünde milletlerin en azizi kılmıştır. Milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Vatanın bekası için benliklerinden vazgeçen şehitlerin milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını aktaran Gül, onların mukaddes emaneti olan bu vatan topraklarının dün olduğu gibi bugün de canını hiçe sayacak vatan evlatları tarafından korunduğunu vurguladı.

Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanları, vatanını canından aziz bilen şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, "Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, bayrak ve namus uğruna canını vermenin ve ölümü hiçe sayarak mücadele etmenin ne demek olduğunu yakinen bilen tüm Gazi şehirli hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Çanakkale Zaferi, Gaziantep, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı         
14:26
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor         
14:23
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:56:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]