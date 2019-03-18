18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yılında Stadyumda Anma Töreni Düzenleniyor
1 saat önce
18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.
18 Mart Çanakkale
Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan
anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:38 Kaynak: İHA
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