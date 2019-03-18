Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yılında Stadyumda Anma Töreni Düzenleniyor

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yılında Stadyumda Anma Töreni Düzenleniyor

1 saat önce

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma töreni düzenleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan anma töreni için stada geldi ÇANAKKALE(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında stadyumda anma törenleri düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Genel
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