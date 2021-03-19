18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika

18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

19.03.2021 03:42
18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı, System.String[]

18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü çelenk töreni ile başladı.

18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı

ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yıldönümü çelenk töreni ile başladı.

Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106 yılı dolayısıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirilecek. Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra askerler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çelenklerini sundu. Türk Bayrağına altın madalyanın Vali Aktaş tarafından toka edilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona erdi. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG - Burgazada isimli korvetten 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi, Çanakkale, 18 mart, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor         
23:34
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı         
16:18
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 04:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18 Mart Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei