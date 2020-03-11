18 Mart'ın şampiyonu Savaş Bulut oldu - Son Dakika
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18 Mart'ın şampiyonu Savaş Bulut oldu

6 saat önce

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma 3 Bant Bilardo Turnuvasına katılan Düzceli Savaş Bulut şampiyon oldu.

18 Mart'ın şampiyonu Savaş Bulut oldu, System.String[]

18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma 3 Bant Bilardo Turnuvasına katılan Düzceli Savaş Bulut şampiyon oldu.


Bandırma'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma 3 Bant Bilardo Turnuvasında Düzcenin usta bilardocusu Savaş Bulut, finalde Bursa'dan Yavuz Güngördü'yü 40-30'luk skorla yenerek şampiyon oldu. Savaş Bulut ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle beni bu organizasyona davet eden Gürcan Göçengil ve Gökhan Aydın'a teşekkür ediyorum. Bandırmalı bilardo severlere ilgi alakalarından dolayı sevgi ve saygılarını iletiyorum. Bandırma tabi ki dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Yılmaz Özcan gibi bir sporcuya sahip. Benim için özel ve güzel bir şehir. Yılmaz Özcan bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en özel sporculardan ve kendisinden çok şey öğrendiğim bir sporcu, ona da burada sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarımla bir araya gelmek, hasret gidermek ve iyi bilardo oynayarak turnuvayı kazanmak çok keyifliydi" dedi.


Ayrıca usta bilardocu Savaş Bulut şampiyonluk kupasını salonda bulunan küçük sporcu Ant İşen'e hediye etti. Bu hareketi salonda büyük alkışa neden oldu. Bulut, "Çocuklarımızı bizim verdiğimiz sevgi ve onları doğru yönlendirmemiz kurtaracak. Onlar bizim geleceğimiz. Dünyayı da güzelleştirecek olanlar onlar" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Savaş Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:27 Kaynak: İHA
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