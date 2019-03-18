18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi
44 dakika önce
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.
(TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)
18.30 A Milliler, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.00 Ümit Milli Takım, Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:29 Kaynak: DHA
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