Son Dakika Haberleri: 18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

44 dakika önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

(TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)

18.30 A Milliler, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.00 Ümit Milli Takım, Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Şenol Güneş, Futbol, Spor
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