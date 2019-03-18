18 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI



14.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.



(TOPLANTIYI CANLI YAYINLAMAYI PLANLAMAKTAYIZ)



18.30 A Milliler, Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına başlayacak.



BEŞİKTAŞ



11.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.



ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI



17.00 Ümit Milli Takım, Arnavutluk U21 Takımı ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başlayacak.

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