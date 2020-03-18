18 Mart Şehitler Günü için Kırşehir'de tören düzenlendi - Son Dakika
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18 Mart Şehitler Günü için Kırşehir'de tören düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir'de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitler Günü için Kırşehir'de tören düzenlendi, System.String[]

Kırşehir'de, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde tören düzenlendi.


Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Şehit ve Gazi Dernekleri Başkanları ile şehit aileleri katıldı. Tören; Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından şehitlerin ruhuna dua okunmasının ardından şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:04 Kaynak: İHA

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