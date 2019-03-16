Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü

18 Mart Şehitleri Anma Günü

52 dakika önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, Çanakkale'de kahraman milletin destanlar yazarak kazandığı zaferin, milletin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.

Çanakkale'de ortaya konulan vatan sevgisi ve millet olma bilincinin, milletin en büyük zenginliği olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Bizler millet olarak 'Çanakkale geçilmez' dedirten güçlü bir duruşun mirasçılarıyız. Çanakkale Zaferi'nin önemini en iyi şekilde idrak etmeli ve gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: AA

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