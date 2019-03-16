Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü

18 Mart Şehitleri Anma Günü

1 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atik, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tüm dünyayı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesi olduğunu belirtti.

Zaferin dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı ve olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici rol oynadığı bir zafer olduğunu aktaran Atik, mesajında şunları kaydetti:

"Savaş tarihimize altın harflerle yazılan, Çanakkale Zaferi'nin dönümünü kutlamanın büyük sevincini ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü için seve seve canlarını feda ederek, bizlere vatan olarak emanet edilen bu kutsal topraklar üzerinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet payidar kalacak, kutsal bayrağımız, ebediyen semalarda dalgalanacaktır. Zaferin 104. yıl dönümü vesilesiyle, başta devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Çanakkale, Siirt, Güncel
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