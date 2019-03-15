18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı.



Şehitler Abidesi'nde, tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler, bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı.



Jandarmaya ait atlı birlikler de tören alanında hazır bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi çevresinde kısa bir prova uçuşu gerçekleştirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, provaları izledi, tören alanında inceleme yaptı.



Bu arada, Türkiye'nin dört bir yanından tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

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