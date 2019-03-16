18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Canalp, mesajında, Türk milletinin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla idrak ettiğini belirtti.



Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını değiştirdiğini aktaran Canalp, şunları kaydetti:



"Çanakkale Deniz Zaferi, Türk milletinin en önemli kahramanlık destanlarından biridir. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur' sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır.



Milli mücadele yıllarından bugüne kadar, ülkemizin karşılaştığı her türlü tehlikeye karşı canlarını siper eden şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız, milli çıkarlarımızın savunulması ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını feda ederek, milletimizin gönlündeki yerlerini almışlardır.





Bu duygu ve düşüncelerle başta ulusumuzun bağımsızlık mücadelesini başlatan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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