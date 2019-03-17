18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Yıldırım mesajında, Çanakkale Zaferinin, milletin tarih boyunca kazandığı en önemli zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birisi olduğunu belirtti.



Milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi, hem milli tarihi, hem de dünya tarihini yeniden şekillendirdiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:



"Çanakkale zaferi, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile "Çanakkale Geçilmez" dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz."



-Tekirdağ TSO Başkanı Günay'ın mesajı



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Günay, mesajında, Çanakkale Zaferinin, bir atan kalplerin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu belirtti.



Çanakkale Zaferinin, bağımsızlığı için canlarını verenlerin imzası olduğunu aktaran Günay şunları kaydetti:



"Tarihte eşine az rastlanan bu kahramanlık destanı, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir. Bugün, Türk milletinin özgürlük ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini bir kez daha kanıtladığı bir dönemi simgeleyen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'dür.



Bu toprakların değerini yazanlar, en ağır koşullarda sevdiklerini ve vatanını korumak için insanüstü mücadele verenler, birilerinin boyunduruğu altında yaşamaktansa ölmeyi tercih edenler, dünyaya bu milletin hür ve bağımsız yaşamaktan başka bir yolu asla kabul etmeyeceğini haykıranlardır. Kardeşliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yeltenenler, topraklarımıza göz dikenler en ağır ve en anlamlı cevabını yine bu milletin birbirine kenetlenmiş yüreklerinden almıştır.



Bu duygularla, başta büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz

Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti