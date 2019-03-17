Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

49 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Nihat Can, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Nihat Can, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Şentürk mesajında, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve vatan için canlarını feda eden şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin, istiklal ve bağımsızlık, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutma uğrunda büyük bedeller ödendiğini belirten Şentürk, şöyle devam etti:

"Milletimiz, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bilmiştir. Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en zor koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; milletimizin huzur ve güvenliği için geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayatlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

Belediye Başkanı Nihat Can

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da her alanda yükselen Türkiye'nin, üzerinde oynanan kötü oyunlara rağmen Çanakkale Zaferi'nden aldığı güçle yükselişini sürdüreceğini vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Can, "Çanakkale Zaferi, üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen hala önemini koruyan zaferin adı olmakla birlikte aynı zamanda iman dolu göğüsleriyle düşmana karşı en ön safta mücadele eden ve sabahtan Allah'ı arzu edip akşamına kavuşan Türk askerinin zaferidir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA

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