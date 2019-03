18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının, şehitlerden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, bu mücadelenin, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.



Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün büyük gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.



Çanakkale Zaferi'nin, sonuçları itibarıyla tarihin akışına Türk milletinin geleceğine damga vuran çok önemli başarının, azmin ve imanın sembolü olduğuna işaret eden Akar, "Atatürk'ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların yazdığı bu destan, tarihe altın harflerle yazılmış, milletimize, geleceğini inşa etme iradesi ve öz güveni kazandırmıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Milletimiz, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada var olmanın bedelini, Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'ten başlayıp bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiği Büyük Taarruz'a kadar şehitlerinin ve gazilerinin kanıyla ödemiştir." değerlendirmesini yaptı.



"Önce Allah'a sonra aziz şehitlerimize borçluyuz"



İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda…" dizelerindeki gibi vatan topraklarının her sathının şehitlerin kanlarıyla sulandığının altını çizen Akar, şunları kaydetti:



"Asil milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi…' anlayışını benimseyen asil Türk milleti ve TSK'nın kahraman mensupları, yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarına yaraşır şekilde milli ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir.



Bugün terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda sergilenen fedakarlık ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir. Aziz şehitlerimiz, sizler en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, gözünüzü kırpmadan milli, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz. Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah'a, sonra sizlere borçluyuz. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla gösterdiğiniz cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklar asla unutulmayacaktır. Vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolü olan sizler, milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız."



Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları, siz şehitlerimizden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Gözünüz arkada kalmasın. Kanınız yerde bırakılmadı, bırakılmayacak, sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır." ifadelerini kullandı.



Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen zorlu mücadelede yitirilen kahraman silah arkadaşlarını, jandarma, emniyet mensupları, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz şehitleri dahil tüm şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri, rahmetle ve minnetle yad eden Akar, "Vatan size minnettardır. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." temennisinde bulundu.



Akar, hayatta olan kahraman gazilere, şehit ve gazilerin değerli ailelerine, şu anda karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde yüksek vazife bilinciyle görevlerini ifa eden silah arkadaşlarına ve onların ailelerine sağlık ve esenlikler diledi.

