18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.



Siverek Kaymakamlığınca organize edilen yarışmaya Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dan bisiklet takımları katıldı.



Takımların 6 farklı kategoride ter döktüğü yarışmada Yıldız A Grubu'nda Mossa Siverek yarışçısı Murat Akyol, Yıldız B Grubunda yine Mossa Siverek adına yarışan Turan Öngün birinci oldu.



Yıldız A ve B Takımı klasmanında Mossa Siverek zirveyi kaptırmazken, Yıldız A Sprinter birincisi Mossa Siverek bisikletçisi Ferhat Emişçi, Yıldız B Sprinter birincisi Mossa Siverek takımından Turan Öngün oldu.



Yarışmada dereceye girdiği için mutlu olduğunu söyleyen Murat Akyol, birinciliğini tüm şehitlere armağan etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107. Alay Komutanı Albay Şenol Çetin, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı ve daire amirlerinin yanı sıra yarışmacıların aileleri katıldı.

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