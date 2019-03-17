Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması düzenlendi.

Siverek Kaymakamlığınca organize edilen yarışmaya Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'dan bisiklet takımları katıldı.

Takımların 6 farklı kategoride ter döktüğü yarışmada Yıldız A Grubu'nda Mossa Siverek yarışçısı Murat Akyol, Yıldız B Grubunda yine Mossa Siverek adına yarışan Turan Öngün birinci oldu.

Yıldız A ve B Takımı klasmanında Mossa Siverek zirveyi kaptırmazken, Yıldız A Sprinter birincisi Mossa Siverek bisikletçisi Ferhat Emişçi, Yıldız B Sprinter birincisi Mossa Siverek takımından Turan Öngün oldu.

Yarışmada dereceye girdiği için mutlu olduğunu söyleyen Murat Akyol, birinciliğini tüm şehitlere armağan etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107. Alay Komutanı Albay Şenol Çetin, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı ve daire amirlerinin yanı sıra yarışmacıların aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Çanakkale, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]