Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

2 saat önce

Kadıköy Anadolu Lisesi Prodüksiyon ve Müzik Teknolojileri Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Kadıköy Anadolu Lisesi Prodüksiyon ve Müzik Teknolojileri Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı.

Müzik öğretmenleri Feryal Sadıkoğlu ve Murat Kaya danışmanlığında öğrenciler Almila Köksal, Alp Eren Barutçu, Alper Ayaz, Altay Bayraktar, Ayşegül Bozoğlu, Başar Özkan, Berkay Eken, Doğa Dirikan, Ece Öner, Efe Arda Deniz, Elif Özsüle, Gökalp Özer, Gülce Uysal, İlke Öncü, Kaan Kale, Kutay Düzel, Kutay Kurtaş, Mert Çorumlu, Mert Mıcık, Özgür Haznedar, Rüzgarer Engin Aydın, Sedat Can Tuncalı, Tuana Demir, Yalım Barlas, Zeynep Akat ve Zeynep Savaş, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi ve kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitleri anmak ve Türkiye için fedakarlık yapanlara saygı göstermek amacıyla hazırlanan video, "Çanakkale İçin KAL" başlığıyla YouTube'de yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Kadıköy, Çanakkale, Güncel
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