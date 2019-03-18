Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

53 dakika önce

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzincan Garnizon Şehitliği'ndeki çelenk sunma törenine Vali Ali Arslantaş, 253. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Barut, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ile, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar kaldı.


Erzincan Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.


Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla devam eden törende Vali Arslantaş, şehitlik defterini imzaladı.


Arslantaş, ecdadımızın manevi mirasının yılmaz bekçileri olarak, ezelden ebede bağımsızlığımızı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu belirterek, "İnancınız, cesaretiniz ve kararlılığınızla şanlı bayrağımıza renk verip, tarihimize destanlar kattınız, milletimize şeref verdiniz. Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarınızı feda ederek aziz vatanımızı, şanlı bayrağımızı, destansı tarihimizi ve cumhuriyetimizi bizlere emanet bıraktınız. Emanetiniz, emanetimizdir. Rabbim sizlerden razı olsun." dedi.


Tören, Vali Arslantaş ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.


Arslantaş ve beraberindekiler, daha sonra şehit ve gazi aileleri ile birlikte Müftülük Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa katıldı.


Programda, Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı oratoryo ve şiir dinletisi sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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