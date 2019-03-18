Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

36 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'dan program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Ardahan'dan program düzenlendi.

Ardahan Şehitliğindeki çelenk sunma törenine Vali Mustafa Masatlı, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, diğer yetkililer, gaziler ve vatandaşlar kaldı.

Burada saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yüzbaşı Gökhan Gencer yaptı.

Gencer, 104 yıl önce Çanakkale'de şanlı tarihin yazıldığını belirterek, "Çanakkale, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin vatanı için hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Şehit mezarlarına karanfillerin bırakılmasının ardından, Osmanlı-Rus savaşında şehit edilenler için Halil Efendi Mahallesine dikilin Yanık Cami Anıtı bölgesi ziyaret edilerek burada şehitler için dualar okundu.

Protokol daha sonra Ardahan Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Ardahan, Çanakkale, Güncel
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