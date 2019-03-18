18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü
19 dakika önce
-Törenden detaylar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Malatya Valisi Aydın Baruş'un şehitlik özel defterine yazdıklarını okuması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Malatya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.
-Törenden detaylar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Malatya Valisi Aydın
Baruş'un şehitlik özel defterine yazdıklarını okuması
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Malatya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:58 Kaynak: AA
İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı