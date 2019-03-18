Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü

19 dakika önce

-Törenden detaylar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Malatya Valisi Aydın Baruş'un şehitlik özel defterine yazdıklarını okuması Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Malatya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

-Törenden detaylar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Malatya Valisi Aydın Baruş'un şehitlik özel defterine yazdıklarını okuması
Şehit kabirlerine karanfil bırakılması MALATYA - Malatya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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