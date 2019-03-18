18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi



Düzce Şehitliğinde, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anısına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, şehitlik büstüne çelenk koyarak anı defterini imzaladı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.



Şehit yakınları ile bir süre sohbet eden Malkoç, gazilerle de fotoğraf çektirdi.



Şehitlikteki programa, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Sakarya



Sakarya'da Serdivan ilçesindeki Sakarya Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Personel Üsteğmen Mehmet Akif Cenk, Çanakkale'de nice yiğitlerin toprağa düştüğünü belirterek, "Şehitlerimizi andığımız bu kutsal günde ruhlarının huzur içinde olduğunu biliyoruz. 251 bin 309 şehit vererek kazandığımız bu büyük zaferi kutlarken, 500 bine yakın düşmanı yok ettiğimiz bu toprakların ve onun için canını veren aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.



Vali Nayir'in şehitlik anı defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Daha sonra Nayir ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.



Buradan Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçerek mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bırakan Vali Nayir ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi'ni ziyaret etti.



Karabük



Karabük'te de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.





Karabük Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehitlik büstüne çelenk koyduktan sonra saygı atışı yapıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti, mezarlara kırmızı ve beyaz karanfil bıraktı.





Program, daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam etti.





Kocaeli





Bağçeşme Şehitliği'ndeki törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kent protokolü, şehit yakınları, muharip gaziler, öğrenciler ile çok sayıda asker katıldı.





Tören, "Namazgah Şehitliği Anıtı"na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Deniz Yarbay Yaşar Hüseyin Yağdıran, Çanakkale'nin Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığını sergileyen önemli bir zafer olduğunu söyledi.





Konuşmanın ardından Vali Aksoy, Tümamiral Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, şehitlik şeref defterini imzaladı.





Daha sonra şehitliği gezen Aksoy, Yıldız ve Karaosmanoğlu, kabirlere karanfil bıraktı. Tören, İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın yaptığı duayla sona erdi.





Silopi'de 1995'te şehit olan Jandarma Komando Er Cemil Fidan'ın annesi Meryem Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok duygulandığını belirtti.



Kahraman Mehmetçiğin büyüklüğünden bahseden Fidan, "Onlar olmasa biz yaşayamayız. Çocuklarımızı bu ülke için bu vatan, bu bayrak ve bu din için yetiştirdik." dedi.



Bartın





Bartın'da düzenlenen törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın ile Bartın Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törenin ardından Bartın Valiliği Camlı Salon'da "Şehitler Köşesi" açılışı yapıldı.



Şehitlikte devam eden törende, saygı atışının yapılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.





Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.



Zonguldak



Zonguldak'ta, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde nice zaferlerde birçok şehit vererek tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü ispatladığını belirterek, vatan için canını seve seve feda eden şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.



Vali Erdoğan Bektaş'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar ve Polat Türkmen, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Vekili Olcay Can, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ile protokol üyeleri, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti.





Daha sonra protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dua etti.



Zonguldak Fener Anadolu Lisesi öğrencileri de Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde oratoryo sahnelendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz

Yeni Zelanda Saldırısında Öldürülenler Arasında Milli Kaleci de Varmış

Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun