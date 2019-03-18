Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü Etkinlikleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü Etkinlikleri

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Fırat Nehri kenarında gençler ay yıldızlı koreografi yaptı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Fırat Nehri kenarında gençler ay yıldızlı koreografi yaptı.
Birecik Ülkü Ocakları tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü münasebetiyle program düzenlendi.
Fırat nehri yanında gerçekleşen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik, ülkücü gençlerin ay yıldız oluşturmasıyla başladı.
Dur yolcu isimli şiir ve Çanakkale türküsünü okuyarak anma programını tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:26 Kaynak: AA

Fırat Nehri, Birecik, Çanakkale, Güncel
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