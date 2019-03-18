Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Havza'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programa, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

Törene, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bosyancı, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakıları ve vatandaşlar katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve Asteğmen Coşkun Başpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Burada şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı ve dualar edildi.

Daha sonra Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi.

Programda şiirler okundu, oratoryo seslendirildi, tiyatro sahneledi.

Programın sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayrıca etkinlikler kapsamında Kevser Camisi'nde Havza Müftülüğü tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Çanakkale, Havza, Güncel
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