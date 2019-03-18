18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

- Şehitler Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz tarafından çelenk sunulması Saygı atışı İstiklal Marşı'nın okunması Vali Karadeniz'in konuşması Şehitlerin kabri başında Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.

- Şehitler Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz tarafından çelenk sunulması

Saygı atışı

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Karadeniz'in konuşması

Şehitlerin kabri başında Kuran-ı Kerim okunması, dua edilmesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Kastamonu'da tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Şehitler Anıtı'ndaki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Vali Yaşar Karadeniz, Şehitlik defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Çanakkale'de büyük bir kahramanlık örneği gösterildiğini söyleyerek, "Sizden emanet aldığımız bu vatanı sonuna kadar koruyarak, bizlerde sonraki nesillere emanet edeceğiz. Ondan hiç bir şeyin eksilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bir lakis daha müreffeh, kalkınmış, dünyanın en güçlü devleti olarak emanet etme idealinin peşinden koşacağız. Bunun için çalışacağız, hem de çok çalışacağız. Siz rahat uyuyun. Bu ülküyü mutlaka başaracağız." dedi.

Konuşmanın ardından şehit kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törenin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program izlendi.

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