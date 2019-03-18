18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Karapınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Karapınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.





Karapınar'daki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.



Karapınar kültür Merkezi'nde devam eden etkinliklerde protokol konuşmalarından sonra İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri "Çanakkale Geçilmez " isimli tiyatro oyununu sahneledi.



Törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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