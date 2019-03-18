Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Karapınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Karapınar'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Karapınar'daki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

Karapınar kültür Merkezi'nde devam eden etkinliklerde protokol konuşmalarından sonra İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri "Çanakkale Geçilmez " isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Törene ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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