18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Kahramankazan
'da tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler Çanakkale Zaferi
'ni konu alan şiirler okudu.
Kahramankazan Şehitler ve Gaziler Derneği Onursal Başkanı Kıbrıs
Gazisi Özcan Altunel törende bir konuşma yaptı.
Anma etkinliği Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği programla devam etti.
Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen programa Kaymakam Engin Aksakal
, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Karakaya
, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Sadettin Karakan, şehit yakınları ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öğrenciler burada Çanakkale Zaferi'ni anlatan şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu, koro halinde kahramanlık türküleri söyledi.
Toplu fotoğraf çekimi ile sona eren programın çıkışında davetlilere Çanakkale'de şehit düşen askerlerin karavanası olan üzüm hoşafı ile kuru ekmek ikram edildi.
Kaymakam Engin Aksakal konuşmasında salondaki gençlere seslenerek Türk tarihini en iyi şekilde öğrenmeleri gerektiğini bunun için de büyüklere görev düştüğünü belirterek, " Türkiye
'nin tarih boyunca uğradığı saldırılara karşı durabilmesinin en önemli yolu gençlerin donanımlı bireyler halinde yetiştirilerek geleceğe hazırlanmasıdır." dedi.