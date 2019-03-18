Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

44 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitler Anıtı'nda Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'in anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Saygı atışının yapıldığı törende, şehit mezarları ziyaret edilerek dua okundu.

Tören, daha sonra Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:13 Kaynak: AA

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