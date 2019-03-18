Banaz
'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Hükümet
Konağı önünde Atatürk
Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Banaz Belediye Kültür Sarayı'nde Halime ve Ali Kaya
Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik yapıldı.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar etkinlikte yaptığı konuşmada şehitlik mertebesinin önemine değinerek, Çanakkale Zaferi
'nin büyük zorlukla kazanıldığını anlattı.
Etkinlikte daha sonra öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.
Gün dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliğe Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, Banaz Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Banaz Jandarma
Komutanı Mustafa Akpınar
ve vatandaşlar katıldı.