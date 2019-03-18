Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

Giresun'un Eynesil, Şebinkarahisar, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Giresun'un Eynesil, Şebinkarahisar, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Eynesil ilçesindeki tören kaymakamlık önünde gerçekleştirildi.

Eynesil Kaymakamı Mustafa Temiz ve Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılan tören, Eynesil Anadolu Lisesi Salonunda devam etti.

Burada öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu.

Şebinkarahisar

Şebinkarahisar ilçesindeki tören ise Halk Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Tiyatro gösterisinin de sunulduğu törende yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesindeki tören Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Yasin Erdem, Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Remzi Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okuyarak tiyatro gösterisi sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Doğankent

Doğankent ilçesinde ise ilk tören Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirildi.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenkler konuldu. Tören daha sonra Doğankent Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti.

Törende öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu ve günün anlamını belirten konuşmalar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Eynesil, Çanakkale, Güncel
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