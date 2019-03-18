Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 dakika önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Halkapınar'da program düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Halkapınar'da program düzenlendi.

Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin konmasıyla başlayan program, şehitlik ziyareti ile devam etti.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonunda, Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan program ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda lise öğrencilerinin şiir, sinevizyon ve tiyatro etkinlikleri sonrasında, 18 Mart Çanakkale Zaferi konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Halkapınar Kaymakamı Yusuf Meliksah Aydın, programların hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa, Halkapınar Kaymakamı Yusuf Meliksah Aydın, Belediye Başkanı Fahri Vardar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, kamu kurumlarının müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]