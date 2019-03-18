Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

8 dakika önce

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Şereflikoçhisar ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Şereflikoçhisar ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Şereflikoçhisar Hükümet Konağı'ndaki törenin ardından şehir mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda ebediyete intikal eden tüm şehitler rahmetle anıldı, dualar edildi.

Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Sercan Bulak çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Sezgin Sezer yaptı.

Yüzbaşı Sezer, milletçe her sayfası şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yazılmış bir destanın yıl dönümünün icra edildiğini ifade ederek, "Türk harp tarihinde müstesna bir yeri olan Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünü kutlamak ve tarihin her zerresinde bağımsız olarak var olmamızı sağlayan, kutsal vatan değerleri için hiç düşünmeden kanlarını akıtan aziz şehitlerimizi saygıyla anmak maksadıyla toplanmış bulunmaktayız." dedi.

Sezer şöyle devam etti:

"Dostluğun ve düşmanlığın bir arada olduğu savaş yapılacak saatlerde kıyasıya çarpışıp boğuşan, kalan zamanlarda insani ilişkiler ve dostluklar geliştiren, birbirlerine saygı duyarak aynı siperlerde savaşıp can veren, iki düşmanken öldükten sonra koyun koyuna yatıp dost olan kahramanların savaşıdır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir, oratoryo ve tiyatro gösterisinin sunulmasının ardından ilçedeki etkinlikler son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:15 Kaynak: AA

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