18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla Arap başkentlerinde çeşitli program ve anma törenleri düzenlendi. Irak
'ın başkenti Bağdat
'taki Türk Şehitliğinde düzenlenen törene Türkiye
'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
'ın yanı sıra Avusturalya
'nın Bağdat Büyükelçisi Joanne Loundes, Yeni Zelanda
'nın Bağdat Büyükelçisi Tredene Dobson, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği personeli, Türkmen Kardeşlik Ocağı üyeleri, Bağdat'ta yaşayan Türkmenler ile Bağdat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'nda okuyan Iraklı öğrenciler katıldı.
Büyükelçi Yıldız, anma töreninde yaptığı konuşmada "Çanakkale kültür ve geleneğine sahip çıkmak Türk'ün değiştirilmez bir karakteri. Türk, aynı zamanda güvenliğinin kendi sınırlarında bitmediğini de biliyor. Türk, kendi sınırlarının ötesine de herkesin hak ve hukukuna saygı göstererek, ulaşması gerektiğini bilen bir ulus. Yükü büyük olan bir ulusuz." dedi.